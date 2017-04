Dupla Maiara & Maraísa fecha a temporada de shows da ExpoLondrina

A trajetória das irmãs Maiara & Maraísa não foi das mais fáceis, tanto que elas, que cantam desde os cinco anos, pensaram em desistir da carreira. Mas voltaram atrás e hoje comemoram o reconhecimento tão esperado. Há pouco menos de dois anos elas ficavam felizes quando a agenda atingia seis shows por mês, hoje não conseguem seis dias de folga num só mês, já que a média é de 25 apresentações mensais.



Tempo para elas virou raridade, mas não estão nem um pouco preocupadas: “Sonhamos tanto, tanto com isso, só falta reclamar. Nós lá somos doidas?”, brincam sobre o atual momento.



Fenômenos de público e também no YouTube, as duas conseguem fazer o repertório inteiro do DVD com o coro dos fãs durante os shows.



Além de todas as dificuldades de artistas em início de carreira, as duas também conviveram com preconceito de perto. Elas ouviam comentários de que dupla feminina não teria a menor chance. Até adotaram o nome de “Geminis”, cantando pop, o ritmo que mandava no mercado. Tiveram que deixar de lado desejo de cantar música sertaneja porque ouviam que seria impossível. Mas como o impossível sempre é possível, por sugestão de Theodoro - da dupla com Sampaio - assumiram-se como dupla sertaneja “Maiara e Maraísa” e gravaram “Peixe carimbado”.



Uma revolução: duas meninas que faziam faculdade de música popular brasileira gravaram uma canção sertaneja? Os amigos de faculdade torceram o nariz, mas elas finalmente se encontram. E desde então são só sucesso. O show de Maiara & Maraísa na ExpoLondrina acontece na quinta, dia 6 de abril, às 22 horas.

ASCOM/EXPO