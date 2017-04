Região oeste recebe audiência pública sobre o PPA

A Prefeitura de Londrina realizou na noite de quarta-feira (5), na região oeste, uma audiência pública para debater a elaboração do Plano Plurianual (PPA) referente ao período de 2018 a 2021. O encontro foi realizado na Escola Municipal Noêmia Alaver Garcia Malanga, no Jardim Olímpico.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Edson de Souza, conduziu a audiência que, mesmo com a chuva, reuniu cerca de 80 pessoas, incluindo secretários municipais, representantes de órgãos e entidades locais, lideranças comunitárias e moradores da região. “A participação popular é importante, pois trata-se de um diagnóstico que a própria comunidade faz sobre as principais demandas e necessidades existentes. Estamos ouvindo, conversando, recebendo as solicitações e levantando os problemas para que, dentro da possibilidade, possamos realizar os atendimentos necessários”, disse.

Entre as principais demandas apontadas pela comunidade foram solicitadas a readequação e melhorias na ponte da Avenida Soiti Taruma, que liga o bairro ao Jardim Columbia, e de uma tubulação de esgoto no mesmo local, além de investimentos nos bairros para as áreas de segurança, iluminação pública, recape asfáltico, saúde, esporte e assistência social, entre outras. O levantamento e os debates serão utilizados pela Prefeitura para a articulação e execução das ações nos próximos quatros anos.

Formulários impressos foram distribuídos a todos que quisessem registrar suas reclamações e solicitações. Dez pessoas tiveram a oportunidade de falar em público diretamente aos secretários municipais ou seus representantes. O mesmo formulário está disponível online, pelo link https://goo.gl/nkz7D9 , para que a população possa continuar enviando as sugestões referentes ao seu bairro.

Antes da audiência, houve apresentação feita por equipe do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), referente ao Plano Diretor Participativo. A Prefeitura está lançando o processo de revisão deste instrumento, que deverá ser atualizado até o ano de 2018 com a participação da comunidade. Também houve uma apresentação sobre o Plano Plurianual e a legislação que rege esse instrumento.

Próximo encontro – Na próxima segunda-feira (10) haverá mais uma audiência pública na região oeste para elaboração do PPA. O encontro será na Escola Municipal Nina Gardemann, localizada na Rua Dragen Feld, 73, no Jardim Tóquio.

Estão convidados para participar da audiência moradores dos bairros Aimara, Champagnat, Cidadela, Cilo II e III, Colosso, Conj. Charruá, Conj. Garça Real, Conj. Gávea, Conj. Lauro G. da Veiga Pessoa, Conj. Marumbi, Conj. Paranoá, Conj. Res. Aurora Tropical, Conj. Res. Orion, Conj. Res. Wladir Faria, Conj. Santiago II, Estância Ibirapuera, Faá Di Bruno, Gleba Cambé, Gleba Jacutinga, Itaóca, Jan Niedziejko, Jd Leste Oeste, Jd, San Martin, Jd. Andrade, Jd. Araxá, Jd. Atlântico, Jd. Bancários, Jd. Bandeirantes, Jd. Campo Belo, Jd. Coimbra, Jd. Coroados, Jd. Delta, Jd. Dom Ático, Jd. Hedy, Jd. Itamarati, Jd. Jockei Club, Jd. Kennedy II, Jd. Leonor, Jd. Maria Lúcia, Jd. Maringá, Jd. Messiânico, Jd. Mônaco, Jd. Noroeste, Jd. Olga, Jd. Presidente, Jd. Rosicler, Jd. San Remo, Jd. Santa Madalena, Jd. Santiago, Jd. São Francisco de Assis, Jd. Savana, Jd. Sumaré, Jd. Tókio, Jd. Veraliz B e D, Lote 170, Nishi I, Novo Horizonte, Parte Lote 316, Portal do Império, Portal dos Bandeirantes, Pq. Ind. Cacique, Pq. Jamaica, Pq. Res. Alvorada, Pq. Res. Araxá I, Pq. Res. Pinheiros, Pq. Rodocentro, Res. Nápoli, Res. Santa Rita, Vale do Rubi, Vila Hípica, Vila Industrial e Vila Judith, Jd Shangrilá A e B.

