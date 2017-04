Conselho Municipal de Cultura seleciona novos membros para CAPPE

O Conselho Municipal de Cultura está recebendo as inscrições de interessados em participar da Comissão de Análise de Programas e Projetos Estratégicos (CAPPE) do do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). O referendo dos nomes ocorrerá durante uma reunião extraordinária do conselho a ser realizada na próxima segunda-feira (10), às 19h, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, na Praça Primeiro de Maio, 110.

Para que o interessado passe a ser membro é preciso que o conselho municipal referende sua participação, por isso as vagas são de indicação dos conselheiros. Quem desejar participar precisa preencher uma ficha de inscrição e anexar seu currículo. Os documentos devem ser entregues na Secretaria de Cultura, que os repassará ao Conselho Municipal de Cultura.

Segundo a diretora de Incentivo à Cultura, Sônia Regina Aparecido, há duas vagas para membros efetivos e duas para suplentes, que estão abertas desde o começo do ano. “Há uma certa dificuldade no preenchimento das vagas da comissão, porque existem restrições importantes que devem ser levadas em consideração durante a escolha dos membros efetivos e suplentes. Além disso, é um trabalho voluntário que necessita de disponibilidade de horário para as reuniões”, explicou.

Poderão manifestar sua vontade em participar da comissão, aqueles que se interessam e têm conhecimento sobre cultura na cidade, e também que não sejam proponentes de projetos no Promic. Para isso, o candidato não pode estar inscrito em projetos Estratégicos e das Vilas Culturais do Programa, assim como não podem estar vinculados às empresas proponentes de projetos apresentados nos últimos cinco anos. Também estão vedados de participar os prestadores de serviços desses projetos e propostas.



A participação dos membros não é remunerada e o mandato tem duração de dois anos. Os interessados devem ter disponibilidade de horário de acordo com o cronograma a ser definido pela comissão, pois há reuniões mensais para discutir os encaminhamentos dos projetos culturais em execução.



A Comissão de Análise de Programas e Projetos Estratégicos é composta por cinco membros, sendo dois indicados pela Secretaria de Cultura e os outros três, pelo próprio Conselho de Cultura.

N.com