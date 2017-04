Provopar abre processo seletivo para funcionários temporários

A partir do dia 17 de abril, o Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina (Provopar) receberá as inscrições do processo seletivo para o preenchimento das vagas de Assistente Social e Educador Social. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de abril.

As inscrições devem ser realizadas pessoalmente, das 9h às 11h e das 13h30 às 17h, na sede do Provopar, na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.882. Os candidatos devem entregar o currículo e a ficha de inscrição preenchida. Segundo a gerente do Provopar, Ana Lúcia Conde, as vagas são para funcionários temporários que vão repor os colaboradores que estão em licença maternidade e de saúde, por isso são por tempo indeterminado.

Os candidatos ao cargo de Assistente Social passarão pela seleção de currículos e entrevista com a comissão especializado no certame, que é composta por profissionais da área de Assistência Social, Recursos Humanos, Psicologia e Pedagogia. Já aqueles que concorrerão ao posto de Educador Social terão mais uma etapa, além da mencionada, que se refere à dinâmica de grupo. Os aprovados passarão por três meses de experiência profissional.

“Procuramos um profissional que tenha uma visão da política de assistência, porque serão pessoas que trabalharão com o público e que precisam ter compromisso com o próximo”, explicou Ana Lúcia.

Sobre as vagas - Para concorrer a vaga de Assistente Social é preciso ter graduação em Serviço Social, estar inscrito no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), apresentar um ano, no mínimo, de experiência profissional e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

A pessoa aprovada receberá R$ 2.865,37 mais vale alimentação por dia trabalhado. A jornada de serviço é de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Caberá ao aprovado atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à área de assistência social, nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para o cargo de Educador Social é preciso ter completado o ensino médio, ter experiência na área de agente social de esporte e lazer, instrutor, monitor ou educador social com crianças, adolescentes e jovens. O aprovado exercerá atividades em uma das onze unidades de atendimento aos jovens.

A remuneração é de R$ 1.961,13 e terá direito à alimentação na Unidade de Serviço. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

O resultado final do processo de escolha dos profissionais será divulgado até dia 16 de maio, por meio de edital fixado na sede do Provopar. Aqueles que desejarem tirar dúvidas sobre o certame (43) 3324-2397, das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h30. O edital completo com as informações sobre o processo seletivo está disponível no site do Provopar, no http://provoparld.com.br/2017/EDITAL%20014.pdf.

