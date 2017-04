Tiro de Guerra promove campanha de arrecadação de alimentos

O Tiro de Guerra de Londrina inicia, na próxima segunda-feira (10), uma campanha de arrecadação de alimentos em prol do Hospital do Câncer de Londrina. Até o dia 18 de abril o efetivo da instituição, composto por 160 atiradores, estará em diversos pontos da cidade para arrecadar os donativos.

Segundo o subtenente Silvio Antônio Barreto, chefe de instrução do Tiro de Guerra de Londrina, os atiradores estarão em diversos mercados e hipermercados, em todas as regiões da cidade, para receber alimentos não perecíveis doados pela população. Em 2015 foram arrecadadas 22 toneladas e no ano passado foram 32 toneladas. A intenção, neste ano, é bater o recorde de arrecadação.

O subtenente Barreto ressaltou que, além de contribuir com o Hospital do Câncer de Londrina, que atende pessoas de toda a região, a ação possibilita que os atiradores se envolvam com as demandas e problemas da sociedade local. “Desperta neles o interesse de ajudar a população. Eles ficam sensibilizados e motivados para ajudar.”

A entrega simbólica dos donativos será realizada no dia 20 de abril, às 19h30, no Tiro de Guerra. O evento contará com a presença da comunidade londrinense e de autoridades civis e militares.

N.com