Lançado Porto Digital, ferramenta inédita de informações em tempo real

O governador Beto Richa lançou ontem (06), na 23ª edição da Intermodal South América – a maior feira de logística da América Latina –, que acontece em São Paulo, o programa Porto Digital. A ferramenta, desenvolvida pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), é inédita no mercado portuário e vai permitir o acesso público a uma plataforma virtual que transmitirá, em tempo real, todas as informações operacionais de movimentação de cargas que acontecem no Porto de Paranaguá. A ferramenta estará disponível a partir desta sexta-feira (07).



Entre os principais benefícios do Porto Digital estão melhorar a visualização e o controle da operação portuária como um todo, com agilidade e transparência na disponibilização das informações operacionais.



“É uma ferramenta que promoverá a desburocratização do acesso à informação. O usuário terá, em tempo real, acesso a todas as operações que acontecem no porto, como, por exemplo, a quantidade de navios, suas origens e o que eles estão carregando”, disse o governador.



Richa ressaltou, durante a feira, o reconhecimento do Porto de Paranaguá no Brasil. “Hoje, o porto paranaense é reconhecido em todo o país, por sua eficiência e modernidade, por causa dos investimentos que fizemos, que possibilitaram a ampliação da capacidade do local, além de todas as dragagens, seja nos canais de acesso, nas bacias de evolução e nos berços de atracação”, afirmou.



MAIS EFICIENTE - De acordo como secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, o Porto Digital atenderá de forma ainda mais eficiente a indústria, o comércio e o agronegócio. “Os exportadores poderão acompanhar toda a logística da operação portuária com segurança”, explicou.



PLATAFORMA – Ao acessar o site da ferramenta (www.portosdoparana.pr.gov.br), o usuário encontrará um mapa interativo que mostra a baía de Paranaguá, com todos os navios e embarcações em áreas de fundeio, barcos de apoio – como, por exemplo, dragas e rebocadores –, a localização das boias e sinalizações com imagem ampliada da baía.



Ao aproximar a ferramenta, o usuário tem acesso ao cais do Porto de Paranaguá, aos navios que estão atracados, programados para atracar e aguardando atracação (line up), assim como o volume de carga que está sendo movimentada em cada embarcação em tempo real.



A atualização da ferramenta também prevê que, ao clicar em cada navio atracado, o usuário possa ver a porcentagem prevista para concluir a movimentação e quantos caminhões estão no cais comercial aguardando para carregar naquele momento no Porto de Paranaguá.



FÁCIL E ÁGIL - De acordo com o diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino, o principal objetivo do Porto Digital é estabelecer uma forma fácil e ágil de disponibilizar informações operacionais.



“Esta ferramenta tem um potencial imenso de criação de novas funcionalidades, conforme as nossas necessidades. Além disso, o Porto Digital apresenta graficamente a realidade das operações que estão acontecendo no Porto, permitindo a interação dos usuários na tela. É um sistema de fácil interpretação para todas as pessoas”, explicou Dividino.



Segundo ele, além das informações que serão disponibilizadas ao público, o Porto Digital estará interligado com o APPA WEB – sistema operacional de controle dos Portos do Paraná – para atender todas as necessidades da comunidade portuária.



TECNOLOGIA – O Porto Digital foi desenvolvido com as mais recentes tecnologias disponíveis no mercado para aplicativos web e mobile (HTML 5, CSS3, Node.js). As informações geradas no painel gráfico são atualizadas através de integração com sistema de gestão portuária – APPA WEB, porém é possível o painel acessar diretamente qualquer banco de dados ou sistemas corporativos, pois, a solução conta com um módulo servidor para tal integração. As imagens são definidas no painel em formato vetorial, o que permite a personalização das cores, tamanhos e formatos dos objetos gráficos.



VISITA – Antes de chegar à Intermodal, o governador Beto Richa visitou o prefeito de São Paulo, João Dória. No encontro, eles conversaram sobre a gestão pública.

AEN