BRDE repassa R$ 21 milhões a empresários e produtores rurais durante a Expolondrina

O BRDE repassou nesta semana R$ 21,4 milhões a empresas e produtores rurais da região de Londrina, no norte do Estado, durante a Expolondrina 2017. São linhas de financiamento para produção de placas de chumbo, construção de aviários, modernização de unidades produtivas, armazenagem e compras de equipamentos. O vice-presidente e diretor administrativo do Banco, Orlando Pessuti e o diretor de operações, João Luiz Regiani, assinaram contratos e entregaram cheques simbólicos aos empresários e produtores.



"Estamos aqui celebrando com nossos parceiros uma parte do trabalho do BRDE no crescimento da economia, na geração de emprego, renda e riquezas em toda região Sul. Esses contratos fazem parte de um investimento de mais de R$ 3 bilhões feito pelo Banco em 2016 nos três Estados (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), lembrando que 42% desse valor foram contratados no Paraná", disse Pessuti.



Regiani parabenizou os empresários e produtores rurais pelas operações contratadas. “Hoje estamos confirmando a vocação do BRDE como instituição que fomenta o desenvolvimento e tem sempre o financiamento certo para cada empreendedor”, afirmou



Acompanharam também a assinatura de contratos o secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara e o presidente da Sociedade Rural do Paraná, organizadora da Expolondrina, Afrânio Brandão.



CONTRATOS - Com financiamento do BRDE, no valor de R$ 771.268,00, a empresa Elo Componentes Eletroquímicos implantará uma indústria para a produção de placas de chumbo para baterias, no município de Ibiporã. A expectativa é que a empresa produza cerca de 2.500 placas/mês.



A RM Equipamentos financiou R$ 128 mil para capital de giro. A indústria de embalagens Latina investirá R$ 560 mil na aquisição de equipamentos e modernização da unidade em Londrina.



A Cooperativa Integrada, antiga parceira do BRDE, usará os recursos - de mais de R$ 14 milhões - na modernização das estruturas de expedição das unidades de Cornélio Procópio, Arapongas e Londrina, e ampliação da capacidade de armazenagem nas unidades de Andirá e Marialva.



Também receberam cheques simbólicos os avicultores Jenifer da Silva Medeiros Cardoso e o marido Cristian Rogério Cardoso. O casal construirá dois aviários no município de Jardim Olinda, no valor de R$ 700 mil cada, que somados terão capacidade para alojamento de 72 mil aves.



Integrado à Jaguafrangos, o avicultor Oswaldo Cesar Agass ampliará sua atividade avícola, com a construção de um aviário de 2.400m², em Londrina, com capacidade para alojamento de 33,5 mil aves. O valor do financiamento



é de R$ 780 mil.



O empresário Edson Zanin assinou contrato no valor de R$ 4 milhões, para implantação de uma unidade de recebimento, beneficiamento e armazenamento de grãos. O local terá capacidade estática para 142 mil sacas de 60 quilos de produtos agrícolas, no município de Ibiporã.



RESULTADOS – De acordo com o diretor de operações do BRDE, em 2016, o Banco fomentou investimentos de R$ 3,28 bilhões na Região Sul. No Paraná, as operações somaram R$ 1,16 bilhão, com a indução de R$ 1,55 bilhão em investimentos, somando os recursos dos empreendedores.



FEIRA - O BRDE participa da Expolondrina com estande próprio para atendimento de parceiros e futuros clientes. O Banco trouxe para a feira linhas de financiamento com taxas e prazos diferenciados para atender produtores rurais, cooperativas, pecuaristas, empresas, comércio e serviços. São linhas de apoio a projetos de inovação no campo e nas cidades, pesquisa e desenvolvimento e modernização de propriedades rurais.



A Expolondrina termina no próximo domingo (9). A feira, um dos maiores eventos agropecuários da Região Sul, deve receber neste ano mais de 500 mil visitantes.

