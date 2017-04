ExpoLondrina - Arborismo e jogos rurais atraem grande público na Fazendinha

Um dos pontos mais concorridos do Parque Ney Braga nos primeiros dias da Expolondrina 2017, o espaço da Fazendinha destinado ao turismo rural vem atraindo público muito superior ao esperado. Os destaques são, além das degustações, as atividades de arborismo ou turismo de aventura e os jogos rurais, ambos novidades na exposição.

Só nos primeiros sábado e domingo da feira (dias 1 e 2 de abril), cerca de 1.600 pessoas participaram das atividades dos jogos rurais, que incluem um estilingue gigante e miniquadras de jogos japoneses tradicionais. No mesmo fim de semana, outras 1.200 pessoas fizeram o circuito de arborismo, informa João Gouveia Cezar, diretor da Rota Sonho Lindo e um dos responsáveis pelas atividades do turismo rural na Expolondrina 2017 junto com Emater, Paraná Turismo e outros parceiros.

Cezar explica que a previsão era de 120 participantes por dia no arborismo, um quinto do público registrado no final de semana. “Optamos por suspender parte da programação na segunda-feira para fazer uma manutenção preventiva dos equipamentos, já que a segurança é fundamental nesse tipo de atividade”, diz o empresário.

Foram montados para o arborismo na Fazendinha uma corda de marinheiro para escalada, uma ponte de três cordas, a falsa baiana (duas cordas em cima e uma embaixo) e um ponto de rapel. O circuito é operado por instrutores de três empresas da região especializadas em turismo de aventura.

A proposta dos integrantes da Rota Sonho Lindo é chamar a atenção do público para os roteiros já existentes e que podem ser montadas para lazer e esportes radicais e para empresas. Esses dois segmentos – lazer/aventura e corporativo – estão crescendo na região e têm potencial para crescer muito mais, acrescenta Cezar.

Todos os finais de semana, são fechados grupos para passeio e esportes de aventura em locais na região, a grande maioria aos sábados. Muitas empresas, diz ele, estão descobrindo a importância e os ganhos de fazer ações com seus colaboradores em ambientes rurais ou em contato com a natureza. O ambiente rural é propício para atividades de imersão e, ao mesmo tempo, para eliminar o estresse e promover a integração das equipes.

A Rota Sonho Lindo inclui pousadas, hotéis, restaurantes e outros empreendimentos rurais de 22 municípios da Bacia do Médio Tibagi, reunidos em seis circuitos temáticos e 18 roteiros. Os jogos rurais, por exemplo, fazem parte do circuito Nipo-brasileiro, criado em Assaí e em fase de implantação em outros municípios da região.

