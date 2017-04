Turismo de negócios em Londrina será tema de debate na Expo Londrina 2017

A Expo Londrina 2017 será palco da “Jornada de Turismo e Negócios – Estratégias para o Turismo e oportunidades de negócios”. A partir das 14 horas, palestras e talk-show irão abordar o turismo e a vocação de Londrina para o turismo de negócios. Estarão presentes na Jornada lideranças que fazem parte do segmento.

Na ocasião, Vaniza Schuler, especialista em turismo de negócios e eventos que acumula 30 anos de experiência no atendimento a aproximadamente 30 Conventions Bureaux no Brasil, vai apresentar um panorama e as tendências do Turismo de Negócios. Além dela, a especialista Juliana Quadros irá falar sobre um estudo relacionado ao Turismo de Negócios em Londrina.

A “Jornada de Turismo e Negócios – Estratégias para o Turismo e oportunidades de negócios” é promovida pelo Sebrae/PR, Londrina Convention Bureau, Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Londrina (Abrasel Londrina), Paraná Turismo, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) e Núcleo de Turismo.

Simone Millan, consultora do Sebrae/PR, afirma que o setor de Turismo de Negócios é promissor e fomenta a economia local. “É um mercado que mercado que vale a pena. Segundo dados da Embratur, o turista de negócios gasta em média quatro vezes mais do que o turista de lazer. Por isso, as empresas de Londrina devem aproveitar as oportunidades no segmento”, diz.

O Sebrae/PR, junto com parceiros e empresários, trabalha desde 2013 com uma proposta diferenciada para potencializar um dos segmentos do turismo mais importantes para a economia, o Programa Paraná MICE, cuja sigla vem do inglês e designa os conceitos de reuniões (meetings), incentivo (incentive), conferências, congressos, convenções (congress) e feiras de negócios (exhibitions). A proposta visa à qualificação de micro e pequenas empresas que fazem parte da cadeia produtiva de turismo.

De lá para cá, a entidade tem apostado no desenvolvimento de estratégias para fomentar o turismo de negócios e eventos em diversas cidades do Estado, dentre as quais Londrina. Para se ter uma ideia, essa modalidade de turismo representa para o Paraná aproximadamente 40% dos visitantes, sendo 52% em Curitiba, 56% em Maringá, 58% em Cascavel, 45% em Foz do Iguaçu e 55% em Londrina.

ASCOM/EXPO