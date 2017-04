STJD exclui JMalucelli e LEC terá novo adversário nas Quartas de Final do PR-2017

Adversário do Londrina Esporte Clube nas Quartas de Final do Campeonato Paranaense, o JMalucelli está excluído da fase final do torneio. Situação que deixa o Alviceleste à espera de um novo adversário na disputa por um lugar na Semifinal da competição. A decisão veio no julgamento realizado na tarde de ontem (6), no STJD (Superior Tribunal de Justiça Deportiva), no Rio de Janeiro. A equipe curitibana foi punida pela utilização do atacante Getterson, considerada irregular nas três primeiras rodadas da competição.



Getterson voltou ao JMalucelli após um período de empréstimo ao FC Dallas, dos Estados Unidos. Teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no dia 6 de fevereiro. Mas a essa altura já havia atuado pelo time da capital nas partidas contra FC Cascavel, Foz do Iguaçu e Cianorte. Denunciado pela procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PR), o Jota perdeu 16 pontos (sete conquistados em campo e nove pela irregularidade nos três jogos), mas os recuperou ainda no TJD-PR. A decisão foi então para o Tribunal Pleno do STJD, que decretou hoje a punição do clube e novamente a retirada dos pontos.



Com o desfecho do caso, o encontro do Londrina com o JMalucelli, realizado no último domingo (2), no Estádio do Café, passa a não ter validade para o campeonato. O rival caiu ainda da quarta para a 12ª colocação da fase de classificação. Cede lugar nas Quartas para o Rio Branco, que subiu da nona para a oitava colocação – a última que vale vaga no atual estágio do torneio. Paraná Clube (1º), Coritiba (2º), Cianorte (3º), Londrina (4º), Prudentópolis (5º), FC Cascavel (6º) e Atlético Paranaense (7º) são as outras equipes que ainda brigam pelo título.



As datas e os horários dos novos desafios do Tubarão também aguardam a homologação da FPF.

