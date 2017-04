Últimas semanas de inscrição para o casamento coletivo

A Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que estão abertas até o dia 20 de abril as inscrições para o casamento civil coletivo, que será celebrado no dia 27 de maio, às 18 horas, no Cine Teatro Padre José Zanelli, em Ibiporã.

A benção ecumênica e cerimônia civil integram a programação do programa "Justiça no Bairro Sesc Cidadão", que acontecerá nos dias 26 e 27 de maio nas dependências da Paróquia Nossa Senhora da Paz (Igreja Matriz), em Ibiporã.

O evento, promovido pelo Poder Judiciário, Sistema Fecomércio Sesc Senac e Prefeituras Municipais de Ibiporã e Jataizinho, tem cunho social, e está voltado à população vulnerável economicamente, proporcionando a conciliação por meio de audiências prévias em várias áreas do direito (Divórcio, Alimentos, Guarda e Responsabilidade, Reconhecimento de Paternidade e de Maternidade, Reconhecimento de União Estável ou Dissolução, DNA, Retificação de Registro Civil, Interdição), possibilitando com a presença das partes envolvidas a imediata solução para moradores de Ibiporã e Jataizinho. Durante o evento também será feita a emissão da Carteira de Identidade para alunos da Rede Municipal de Ensino e Carteira de Trabalho. As secretarias municipais realizarão orientações sobre serviços, programas e benefícios.

Segundo a secretaria de Assistência Social, somente será possível participar do casamento os casais de Ibiporã e Jataizinho que providenciarem sua inscrição e documentação antecipadamente. Para isso, os interessados deverão procurar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Ibiporã e Jataizinho até o dia 20 de abril.

Para a inscrição é necessária a apresentação de carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento atualizada, comprovante de renda de até dois salários mínimos por noivo e comprovante de endereço. O casamento coletivo conta com o apoio dos Cartórios de Registro Civil de Ibiporã e Jataizinho.

ASCOM/PMI