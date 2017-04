Rainhas Mirins da ExpoLondrina visitam a Prefeitura

A Prefeitura de Cambé recebeu a visita das três cambeenses vencedoras do Concurso Rainhas Mirins da 57ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – ExpoLondrina 2017. A Rainha Juvenil Viviane Tardin, a Princesa Infantil Luana Szlachta e a Miss Simpatia Juvenil Isabela Andrade junto com suas famílias foram recebidas no gabinete pelo prefeito José do Carmo Garcia e pelo vice-prefeito Conrado Scheller.

ASCOM/PMC