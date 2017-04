57ª ExpoLondrina abre a temporada 2017 da PBR Brasil

Tudo pronto para a temporada 2017 do esporte mais radical do planeta. Londrina abre o PBR (Professional Bull Riders), maior campeonato de montarias em touros do mundo, que começa nesta sexta-feira, 07 e vai até dia 9, domingo, fechando os eventos da 57ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina.

Durante três dias, a arena de shows e rodeio, no Parque de Exposições Ney Braga, receberá 35 competidores e touros de oito companhias. A festa abre com fogos, cavaleiros portando bandeiras e homenagem a Nossa Senhora. Antes do Rodeio começam as provas de Três Tambores Feminina, Mala de Loucos e Troca de Cavaleiros.

Os ingressos estão à venda nas bilheterias do Parque e também no Boulevard Shopping. O preço dos ingressos do Rodeio PBR - ExpoRodeio – seguem os mesmos valores e regras adotadas ano passado: nesta sexta-feira (7), a meia-entrada será R$ 23,00 e o valor cheio será R$ 46,00; no sábado, (8), R$ 20,00 compras antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 24,00 e o valor cheio será R$ 48,00; e a grande final, domingo (9): R$ 22,00 compras antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 25,00 e o valor cheio será R$ 50,00.

Os atletas

Tanto homens quanto touros são considerados atletas e suas apresentações valem notas. Por isso, os juízes são os responsáveis por avaliar o desempenho de cada um, separadamente.

A nota total só pode chegar aos 100 pontos e o somatório deste total é feito de 50% dos competidores e 50% dos touros. E justamente em Londrina está um dos recordes conquistados nesses 11 anos de PBR no Brasil com Alex Marcílio e o touro Bipolar, da Cia Paulo Emílio, chegando aos 94,38 pontos, uma das mais altas do mundo (em 2013).

Entre os destaques estão Rafael Henrique, atual líder do ranking nacional, e Otniel Gonçalves, Rookie of The Year (Revelação do Ano); Paulo Lima, que foi um dos finalistas do mundial ano passado; Robson Guedes e Edmílson Gonçalves, campeões em eventos da PBR na Austrália.

Outros quatros competidores merecem uma atenção especial dos fãs nesta temporada. José Vitor Leme, Caic Cássio, Lucas Divino e Alex Cerqueira chegam pela primeira vez ao campeonato Monster Energy PBR e terão a chance de disputar o título de revelação.

Competidores

Dayer da Costa (Araras/SP); Marcos Fernando (Patrocínio/MG); Nilton Batista (Guzolândia/SP); Robson Guedes (Descalvado/SP); Márcio Roberto (São Carlos do Ivaí/PR); Otniel Gonçalves (Santana do Araguaia /PA); Edmilson Gonçalves (São José do Rio Preto/SP); Edimundo Gomes (Atibaia/SP); Fernando Henrique Novais (Pereira Barreto/SP); Adriano Benvindo (Patrocínio/MG); Rafael Henrique dos Santos (Sebastianópolis/SP); Joander Donato (Patrocínio/MG); Elvis Vinicius (Floreal/SP); Paulo Henrique Pilta (Itápolis/SP); Wilton Leite (Brotas/SP); Junior Cezar Quaresma(Meridiano/SP); Ted Wade Flora (Montividiu/GO); Rodolfo Alves (Agudos/SP); William Leite (Brotas/SP); Fernando da Conceição (Pilar do Sul/SP); Bruno Scaranello (General Salgado/SP); Douglas Ferreira (Chapadão do Sul/MS); Regivane Brito Pereira (Valentim Gentil/SP); Alex Ornelas (Cedral/SP); Wellington Ferreira (Leme/SP); Caic Cássio (Três Rancho/GO); Lucas Divino (Nova Crixás/GO); Alex Cerqueira (Iguatemi/MS); José Vitor Leme(Ribas do Rio Pardo/MS); Paulo Lima (Bezerros/PE); Cristiano Cunha(Santa Rita Passa Quatro/SP); Eliezer Vital de Souza (Padre Nobrega/SP); Douglas Marinho (Nhandeara/SP); Rafael Zanella (José Bonifácio/SP), Douglas Henrique Franco (Bragança Paulista/SP).

Companhias de touros

Paulo Emílio, Tércio Miranda, Lorran, Pedro Valente, Rancho 3 Irmãos/Floreal, Gattaz, André Metzker, André Polachini e Pemag.

Criada em 1994, a PBR (Professional Bull Riders) é a maior organização mundial de montaria em touros e um fenômeno desportivo global, presente nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, México e Austrália, e foi constituída pela união de 20 competidores, que acreditaram que o sonho em comum se tornaria realidade.

Hoje, as transmissões da PBR atingem mais de meio bilhão de domicílios em 40 nações e territórios pelo mundo e levam milhões de pessoas nas 250 etapas por onde passa no mundo, como em Las Vegas, nos Estados Unidos, e Barretos, no Brasil.

O mundial da categoria é o Built Ford Tough Series, responsável por reunir 35 dos melhores atletas da modalidade, de diferentes nacionalidades, que viajam pelos Estados Unidos disputando etapas em busca de pontos para o tão sonhado título e do milionário prêmio de US$ 1 milhão de dólares.

A empresa também tem revelado grandes nomes do esporte, como os brasileiros Adriano Moraes e Silvano Alves, ambos os únicos tricampeões da modalidade. Eles se unem a outros atletas brasileiros e, juntos, deixa o Brasil com nove títulos mundiais nessas 23 finais realizades até hoje.

No Brasil, a PBR está presente desde 2006, promovendo campeonatos nas arenas dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Suas principais etapas são realizadas dentro dos maiores eventos agropecuários e rodeios nessas regiões.

Manejo dos touros

A PBR possui diretrizes globais de atenção e cuidados com os animais que participam de suas competições, os quais são tratados com todo respeito.

A empresa está inteiramente comprometida em assegurar a saúde, a integridade e o respeito a cada animal que entra em suas arenas. Todos os eventos estão amparados pelas leis federais, que regulamentam a montaria em touros.

ASCOM/EXPO