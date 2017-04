Tubarão enfrenta o Rio Branco nas Quartas; Primeiro desafio é neste domingo, em Paranaguá

O acórdão emitido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) confirmou o Rio Branco, de Paranaguá, como adversário do Londrina Esporte Clube nas Quartas de Final do Campeonato Paranaense. O encontro será homologado na tarde desta sexta-feira (7) pela FPF (Federação Paranaense de Futebol). A primeira partida ocorre às 16h deste domingo (9), no Estádio Nelson Medrado Dias (Estradinha), no litoral. A volta será às 20h da quarta-feira (12), no Estádio do Café. Os demais jogos do atual estágio da competição seguem inalterados.



O Rio Branco passou a ser o novo rival do Tubarão depois que o JMalucelli foi excluído da fase final do torneio. A decisão veio no julgamento realizado na tarde de quinta-feira (6), no STJD (Superior Tribunal de Justiça Deportiva), no Rio de Janeiro. A equipe curitibana foi punida pela utilização do atacante Getterson, considerada irregular nas três primeiras rodadas da competição. Com o desfecho do caso, o duelo do Londrina com o Jota, realizado no último domingo (2), no Estádio do Café, passa a não ter validade para o campeonato. Dessa forma, o volante Germano, que havia recebido cartão vermelho, o zagueiro Luizão e o volante França, que receberam o terceiro amarelo, voltam a estar à disposição do técnico Cláudio Tencati.



A agenda de treinos do LEC continua nesta sexta-feira, na AFML (Associação dos Funcionários Municipais de Londrina), na zona sul da cidade. Será o último treino antes do jogo de ida. Após a atividade, serão definidos os convocados que viajam na manhã de sábado (8) rumo a Paranaguá. O time londrinense se classifica para a Semifinal caso for o vencedor na soma dos resultados das duas partidas diante do Rio Branco. Em caso de empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis. O classificado enfrenta Paraná Clube ou Atlético Paranaense na próxima fase. Na ida, o Furacão venceu por 1 a 0. A segunda partida é neste domingo, na Vila Capanema.

