Três bezerros nasceram na última noite no Parque Ney Braga

Filhotes sempre chamam a atenção, seja qual for a raça. É o que acontece com os bezerros que nascem durante a ExpoLondrina. A surpresa da semana foi o nascimento de gêmeos – dois machos - , da vaca holandesa Tapi Gabi, do Sítio Tapir, de Rolândia, do produtor Louis Baudraz.

A vaca angus Reconquista FIV Viza, da Fazenda Reconquista, do Rio Grande do Sul, teve uma fêmea na manhã desta sexta-feira, dia 7. Veterinários, equipe técnica e tratadores iniciaram uma campanha para que a bezerrinha receba o nome de “Londrina”

ASCOM/EXPO