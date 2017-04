Márcio Lugó apresenta seu novo disco “Pêndulo” no Sesc Cadeião

O cantor e compositor paulista Márcio Lugó, sobe ao palco do Sesc Cadeião para o show do seu terceiro disco solo, “Pêndulo”. A apresentação acontece no sábado, dia 8 de abril, às 17h.

Nome emergente da nova geração de compositores da MPB, Lugó mostra mais uma leva de músicas autorais no terceiro disco de sua carreira, “Pêndulo”. O novo trabalho traz composições e percepções que reforçam a arte como reflexo da sociedade. O título dado ao álbum mistura sutileza e o dificil equilibrio entre dois pontos, sempre ecoando o movimento entre o inicio e o final de uma onda sonora. É esse o “Pêndulo”de Lugó: expressão das oscilações entre as certezas da ciência e incertezas da vida.

Nesse evento, o músico se apresenta acompanhado por Allen Alencar (guitarra e efeitos) e Carol Olivieri (percussão). Na ocasião, além de tocar as faixas de seu novo CD, o artista interpreta canções de seus álbuns anteriores, “Liberdade Aparente”e “Desacelera”.

Novo clipe: https://youtu.be/KRP9L7Ty23U

Serviço:

Data: 08 de abril

Local: Sesc Cadeião Cultural

Endereço: Rua Sergipe, 52

Horário: 17h

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 10 (inteira)/ R$ 5 (meia) e R$ 2 (comerciário)