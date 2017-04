IPTU 2017 em Rolandia

O primeiro vencimento do IPTU 2017, tanto para a cota única quanto para o parcelamento, será na segunda-feira, 10 de abril. Quem pagar em parcela única à vista vai ter 10% de desconto sobre o valor o IPTU. O parcelamento pode ser feito em até 7 vezes.

A estimativa é arrecadar cerca de R$ 12 milhões com o tributo.Foram distribuídos 27.626 carnês. Quem não recebeu o carnê pode imprimir o boleto no site da Prefeitura: www.rolandia.pr.gov.br e clicar no item AR Cidadão. Aí é só escolher a opção IPTU e TAXAS 2017. O pagamento pode ser feito no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Lotéricas e Correios.

O parcelamento do IPTU está distribuído em:

1º parcela ou pagamento único com desconto: vencimento em 10/04/17

2º parcela: vencimento em 10/05/17

3º parcela: vencimento em 12/06/17

4º parcela: vencimento em 10/07/17

5º parcela: vencimento em 10/08/17

6º parcela: vencimento em 11/09/17

7º parcela: vencimento em 10/10/17