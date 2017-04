Reformas podem elevar potencial de crescimento do Brasil, diz Meirelles

Ministro da Fazenda afirmou que reforma da Previdência e outras mudanças podem subir PIB potencial

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que as reformas estruturais que estão em andamento podem elevar o crescimento potencial do Brasil para um taxa entre 3,5% e 4% ao ano. Caso esse valor se confirme, será um ritmo superior ao observado nos últimos 20 anos, quando o avanço médio foi de 3,3%.

A fala do ministro ocorreu durante o Bradesco’s 4th Brazil Investment Forum, em São Paulo. Segundo ele, a reforma da Previdência tem papel fundamental nessa mudança de nível do País. Com ela, será possível reduzir as taxas de juros e melhorar o ambiente de negócios no Brasil, o que tornará a economia mais produtiva, com mais emprego e renda.

O Produto Interno Bruto (PIB) potencial é a taxa máxima de expansão que um país pode alcançar em função de suas condições econômicas e produtivas. Na prática, com a reforma da Previdência e outras mudanças microeconômicas, o Brasil terá de crescer mais.

“O controle do gasto público gerará uma queda da taxa dos juros estruturais, gerando mais emprego e mais renda”, afirmou o ministro. “O governo está comprometido com a redução do Estado e com a criação de um ambiente favorável à produção”, garantiu.

Novo ciclo de crescimento

Meirelles explicou, ainda, que essa agenda já começa a trazer melhoras com indicadores de confiança, de risco e de crescimento com desempenhos mais favoráveis. “As reformas estruturais vão aumentar a produtividade. O Brasil está construindo o caminho para um novo ciclo de crescimento”, afirmou.

Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério da Fazenda