Brasil Mais Produtivo quer aumentar a produtividade das empresas da região de Londrina

Industriais de toda a região participam na próxima terça-feira, dia 11, da palestra sobre o Programa Brasil Mais Produtivo. O evento será realizado pelo Sindimetal Londrina em parceria com o Senai.

O Brasil Mais Produtivo é um projeto do Governo Federal e tem como meta melhorar a produtividade e competitividade das indústrias brasileiras, com foco na pequena e média empresa. A meta é aumentar a produtividade das participantes do programa no mínimo em 20%.

“Todo mundo sabe que temos ainda um longo caminho a percorrer para que nossas empresas sejam tão competitivas quanto as de países como Alemanha, Japão, Estados Unidos e Coréia do Sul. Algumas coisas que atrapalham a competitividade das empresas brasileiras, como a alta carga de impostos, a burocracia e a infraestrutura do país, são mais difíceis de resolver por dependerem muito da vontade política dos governantes. Porém, não podemos ficar aguardando uma solução que talvez demore a chegar”, disse o presidente do Sindimetal, Valter Orsi.

Segundo o próprio governo federal, o programa é uma resposta rápida ao antigo dilema da baixa produtividade da indústria brasileira. A ideia é reduzir os sete tipos de desperdícios comuns à maioria das empresas: superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos e outras práticas rotineiras que passam despercebidas mas atrapalham a eficácia da produção.

As indústrias que se cadastraram no programa contarão com 120 horas de consultoria especializada do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) . Para participar, basta ter entre 11 e 200 funcionários.

Para participar da palestra entre em contato com o Sindimetal Londrina até sexta-feira, dia 07 de abril de 2017 e faça sua inscrição, através do e-mail atendimento@sindimetallondrina.com.br ou telefone (43) 3337-6565.