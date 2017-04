Sesc PR abre edital de vagas gratuitas para projeto de iniciação esportiva

Estão abertas as inscrições para bolsas gratuitas no projeto Aprender e Jogar do Sesc Paraná, em nove unidades do estado

Está aberto o processo de inscrição gratuita de crianças e adolescentes, de cinco a 17 anos, no projeto de iniciação esportiva do Sesc PR, o Aprender e Jogar. Em nove unidades de serviço do Sesc, em todo o Paraná, serão disponibilizadas 1.085 vagas no contraturno escolar e serão realizadas atividades de acordo com a faixa etária dos participantes.

Segundo o analista da Gerência de Esportes, Lazer e Saúde do Sesc PR, Guilherme Tuller Nunes, o programa visa ao desenvolvimento individual do participante, mas também do coletivo. “O Aprender e Jogar é um meio de estabelecer, manter e melhorar relacionamentos sociais, ampliando a qualidade de vida. Além das aulas sistemáticas regulares, o programa envolve festivais esportivos, aulas de campo e outras atividades como palestras e oficinas, todos em temas relacionados à cidadania, saúde e qualidade de vida”, revela ao analista.

As bolsas gratuitas são destinadas a dependentes de comerciários e a estudantes da rede pública de ensino, que possuam renda familiar de até três salários mínimos do piso nacional. As inscrições são feitas apenas presencialmente, na unidade do Sesc de interesse do candidato. De acordo com o edital, para permanecer no programa, o aluno deve ser frequência mínima de 75% durante o ano.

Desde que foi criado, em 2013, mais de dez mil crianças e adolescentes de todo o estado já foram atendidos e beneficiados com o projeto.

Programa

Às crianças de cinco e seis anos de idade são ofertadas atividades que favorecem o desenvolvimento motor de maneira divertida, com jogos e brincadeiras. Já os participantes de sete a dez anos integram o Clube do Esporte, oportunidade em que são trabalhadas diferentes modalidades esportivas, com jogos pré-desportivos, de estratégias, de oposição, elementos das ginásticas, atividades rítmicas e, em espaços reduzidos e de maneira adaptada, as crianças têm acesso à iniciação aos esportes.

Aos participantes de 11 a 14 anos, o projeto Aprender e Jogar trabalha a iniciação esportiva em diversas modalidades entre elas Badminton, Basquetebol, Futebol, Futsal, Tênis Adaptado, Tênis de Mesa e Voleibol, e aos alunos acima de 15 anos, estas mesmas modalidades são trabalhadas de maneira integral.

Para mais informações, procure a unidade do Sesc mais próxima ou visita o site da instituição.

Asimp/Sesc