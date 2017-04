58 mil clientes já antecipam R$ 155 milhões de restituição de IRPF no BB

Foram contratados R$ 17,8 milhões apenas via aplicativo do BB para celulares e tablets

65% dos clientes utilizam o crédito para quitar ou amortizar compromissos financeiros com taxas de juros maiores, a exemplo do rotativo do cartão de crédito

Desde o dia 2 de março, quando a linha de antecipação de restituição de Imposto de Rende Pessoa Física (IRPF) foi reaberta, já foram contratadas 58,4 mil operações, num total de R$ 155,5 milhões. A média é de R$ 2,6 mil por operação. As operações via mobile representaram 11,4% em volume, num total de R$ 17,8 milhões e crescimento de 83% em relação ao ano passado. Em todo o ano de 2016, a linha teve um desembolso total de cerca de R$ 500 milhões.

No ano passado, a contratação realizada pelo aplicativo do Banco já permitia - de modo pioneiro no mercado bancário - o envio de foto do recibo do IRPF, sem necessidade do cliente ir à agência. Para este ano, o BB amplia a facilidade também para o cliente que realizar a antecipação pela internet: ele poderá realizar o upload do recibo da Declaração do IR, imagem ou PDF, pelo próprio canal. A funcionalidade traz conveniência e ganho de tempo ao cliente, pois ele receberá o crédito da antecipação direto na conta, sem precisar sair de casa.

O BB incentiva o uso do crédito com responsabilidade. A linha é uma alternativa para amortizar dívidas com taxas de juros maiores. Em média, 65% dos que contratam linhas de antecipação utilizam o crédito para quitar ou amortizar compromissos financeiros com taxas de juros maiores, a exemplo do cheque especial ou rotativo do cartão de crédito.

Condições do crédito

Com a linha é possível antecipar até 100% do valor do crédito a ser restituído, limitado a R$ 20 mil, com taxas de juros a partir de 2,11% a.m, até 4,18%. O pagamento é realizado somente na data do crédito da restituição ou no vencimento do contrato, que será no dia 15 de janeiro de 2018, o que ocorrer primeiro. As contratações podem ocorrer via Aplicativo BB para celulares e tablets, via internet e também nos terminais de autoatendimento, na Central de Atendimento BB e nas agências do Banco em todo o país por correntistas com limite de crédito aprovado e que tenham indicado o Banco do Brasil para recebimento da restituição.

Asimp/BB