Papo de Esporte: Shestigrannyy Chempion

Tite para presidente em 2018! Sem dúvida, a melhor opção! Não vai atrapalhar em nada a Copa do Mundo, que acaba em julho e que o Brasil foi o primeiro selecionado a se classificar em campo, de maneira surpreendente, visto que as eleições serão e outubro do ano que vem. Na esfera política, não vejo outro nome melhor do que ele para este momento. Tite apenas simplificou o jogo. Chamou seus jogadores de confiança, deu responsabilidade e liberdade e o resultado veio.

O treinador ressuscitou Paulinho, deu chance e moral para Gabriel Jesus, encontrou a posição correta para Phillippe Coutinho, escolheu Casemiro para ser o cão de guarda e trata Neymar como profissional e não como estrela. Ganhou o grupo, a confiança da torcida e o respeito do mundo.

Jogadores, treinadores, dirigentes e jornalistas mundo afora rasgam elogios ao time canarinho, destacando que joga como europeu, com obediência tática, mas com a técnica brasileira. Hoje é a grande favorita para ficar com a taça no ano que vem. Ainda restam quatro jogos para solidificar o título simbólico das Eliminatórias Sulamericanas e, nessa toada, deve ser a melhor campanha da história do qualificatório de todas as Copas e de todos os continentes, desde que o Mundial passou a ter 32 seleções, ou seja, 1998.

Se não bastasse isso, amistosos contra a Argentina e Alemanha já estão agendados e outros fortes estão na pauta. O protagonismo não é ilusório como em 2014. É real e duradouro, já que Tite não é, nem nunca foi, deslumbrado com bons momentos. É firme, franco, trabalhador e agregador. É o cara certo para a posição certa. Caiu por terra a tese de que a geração era fracassada, esse ou aquele era mascarado e afins.

Sobre o título da presente coluna, a palavra é a tradução de hexacampeão em russo.

Na verdade ficou шестигранный чемпион, mais aí ninguém iria entender.

É bom ir treinando o russo, afinando as palavras porque essa Copa 2018 promeTite!

Guilheme Lima - Jornalista e professor - Londrina - Pr