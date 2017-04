MPF/PR abre inscrições para processo seletivo de cadastro reserva de estágio

Vagas para estagiários do curso de Direito estão sendo disponibilizadas nas unidades de Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Paranaguá

O Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratação de estagiários do curso de Direito. O concurso destina-se à formação de cadastro reserva. As oportunidades para estagiários de Direito são oferecidas nas unidades do MPF em Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Paranaguá.

A jornada semanal do estágio será de 20 horas e fica assegurado ao estudante integrante do Programa de Estágio do Ministério Público Federal: o recebimento da bolsa estágio no valor de R$ 850,00, a concessão de seguro contra acidentes pessoais e a concessão de auxílio-transporte no valor de R$ 7,00 por dia estagiado.

Os estudantes interessados em se inscrever neste processo seletivo deverão, inicialmente, realizar a pré-inscrição preenchendo a Ficha de Inscrição para Estágio, disponibilizada no site da Procuradoria da República no Estado do Paraná – http://www.mpf.mp.br/pr/estagie-conosco/estagie-conosco; até as 16h do dia 24 de abril de 2017. Qualquer inscrição feita fora desse período não terá validade.

Para a confirmação da inscrição os interessados deverão comparecer na sede administrativa das unidades participantes deste processo seletivo, nos endereços contantes no Anexo I do edital, das 12h às 18h, até o dia 24 de abril de 2017, munido com os seguintes documentos:

- Identidade com foto e CPF.

- Comprovante de matrícula expedido pela instituição de ensino conveniada nos últimos 30 dias.

- Histórico escolar detalhado e atualizado (no qual deverão constar expressamente informações sobre a carga horária, o número de créditos indispensáveis à conclusão do curso e o total da carga horária/dos créditos cursados) ou declaração emitida pela instituição de ensino que comprove a conclusão de, pelo menos, 40% (quarenta por cento) da carga horária ou dos créditos necessários para conclusão do curso superior.

- Laudo médico para o candidato que se declarar portador de necessidades especiais.

- Declaração de opção para participar da seleção pelo Sistema de Cotas para Minorias Étnico-raciais.

As provas do processo seletivo serão realizadas no dia 27 de abril de 2017 a partir das 14h, nos endereços constantes no Anexo I do edital, não sendo permitido o acesso de candidatos ao local após o horário fixado para o seu início.

Ascom/Procuradoria da República no Paraná