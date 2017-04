Rolândia: Doutor Francisconi toma posse como diretor da AMP

O Prefeito de Rolândia Doutor Francisconi foi empossado no último dia 03, em Curitiba, como membro titular Conselho Diretor da Saúde da Associação dos Municípios do Paraná (AMP).

Ao lado de outros 74 Prefeitos, Francisconi faz parte da nova Diretoria para o biênio 2017-2019 da entidade, que vai ser presidida pelo Prefeito de Assis Chateaubriand Marcel Micheletto.

Composta por gestores municipais de todas as regiões do Estado, a chapa “Paraná Unido” foi eleita por aclamação e resultou de consenso entre as lideranças municipalistas.

Asimp/PMR