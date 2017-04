Biblioteca Solidária do Vista Bela faz rifa para arrecadação de dinheiro

Fundada em julho de 2016, a Biblioteca Solidária do Vista Bela, Zona Norte de Londrina, atende mais de 200 crianças do bairro, oferecendo atividades educacionais e culturais, além de um acervo de milhares de livros. Lá, as crianças ficam no contraturno da escola e podem aprender um pouco mais no reforço de português, matemática e inglês e também nas aulas de artesanato e canto.

Todas essas tarefas demandam tempo, voluntários e também atividades, que precisam ser impressas. E é por isso que a instituição está fazendo uma rifa de Páscoa para poder comprar uma impressora, já que o equipamento que a biblioteca possui não está dando conta da demanda. O valor da rifa é de R$ 5 reais e ela pode ser adquirida na biblioteca ou por telefone.

A Biblioteca Solidária do Vista Bela fica na Rua Elaine Aparecida Bonalumi Cezário Pereira, 266. O projeto atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30. O telefone é o 3338-7639 e o What’sapp 99650-1101 (Joseleide).