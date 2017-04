Receitas: Com salmão e criatividade, cardápio de Páscoa será completo em sabor e inovação

Aperitivo: Miniespetos De Salmón De Chile E Vegetais Assados

(Rendimento: 20 unidades)

Ingredientes:

500 gramas de filé de salmão chileno, sem pele MINIESPETOS DE SALMÓN DE CHILE E VEGETAIS ASSADOS

2 dentes de alho moídos

½ xícara de azeite de oliva

Suco de 2 limões

Sal e pimenta

2 xícaras de tomates cereja

1 berinjela pequena com casca, cortada em cubos pequenos

1 abobrinha média com casca, cortada em cubos

2 a 3 cebolinhas

20 espetos pequenos e umedecidos.

Modo de preparo

Numa vasilha, misturar o alho, suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta.

Cortar o filé de salmão em cubos médios de uns 2 cm.

Cortar a berinjela e a abobrinha em cubos de 2 cm.

Distribuir o salmão, a berinjela e a abobrinha numa travessa e marinar com a mistura de alho; cobrir com plástico e colocar na geladeira.

Cortar os talos verdes das cebolinhas em pedaços de 2 a 3 cm de longitude.

Depois de 30 minutos, retirar a marinada da geladeira e espetar alternadamente, em cada espeto umedecido, tomate cereja, pedaço de abobrinha, cebolinha, pedaço de salmão, pedaço de berinjela, cebolinha, salmão, tomate. Repetir até terminar.

Aquecer uma chapa ou grelha e assar por 3 minutos por cada lado.

Servir como aperitivo ou prato principal com saladas.

Nota: os espetos também podem ser assados no forno aquecido a 200°C de 10 a 15 minutos.



Entrada: Ceviche De Salmón De Chile Com Manga E Pimenta Rocoto

(Rendimento: 4 pessoas)

Ingredientes

400 gramas de salmão chileno sem pele

1 cebola roxa grande, cortada em tiras

1 manga grande, madura, mas ainda firme

1 pimenta rocoto cortada em juliana fina

½ xícara de milho cozido (grãos grandes, tipo peruano)

2 colheres de sopa de coentro fresco picado

suco de 2 limões

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta

1 batata doce cozida cortada em rodelas

MODO DE PREPARO

Cortar o salmão em cubos de uns 2 cm.

Descascar e cortar a manga em cubos de uns 2 cm.

Em uma travessa, misturar o salmão com a cebola roxa, milho cozido e pimenta rocoto em juliana.

Acrescentar o suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta. Misturar bem.

Acrescentar a manga fresca picada, salpicar com coentro fresco picado e servir imediatamente, acompanhando o prato com batata doce cozida, cortada em rodelas médias. Servir bem quente.

Prato principal: Salmón De Chile Com Crosta De Azeitonas

(Rendimento: 4 pessoas)

Ingredientes:

2 xícaras de miolo de pão

1 xícara de salsinha picada bem fina

2 colheres de sopa de coentro picado bem fino

1 dente de alho moído

1 xícara de azeitonas negras sem caroço e picadas

½ xícara de azeite de oliva

Sal e pimenta

Modo de preparo

Temperar o salmão com sal. Reservar na geladeira.

Para a cobertura, misturar o miolo de pão com a salsinha, coentro, azeitonas picadas, acrescentar orégano, o dente de alho, sal e pimenta, e misturar com o azeite de oliva, até obter uma massa densa.

Aquecer o forno a 200ºC. Cobrir o peixe com a mistura de pão e assar ao forno por 25 a 30 minutos, até que a cobertura esteja dourada e o peixe estiver cozido.

Servir imediatamente acompanhado de batatas ou salada de folhas verdes.

(Salmón de Chile)