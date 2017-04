Ninguém derruba quem faz o bem, afirma Rossoni

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni afirmou na quarta-feira (05), durante solenidade com prefeitos de todo o Estado, que o Governo do Paraná é um exemplo de gestão pública para o País e que as críticas de opositores devem ser relevadas, pois não abalam os rumos de uma boa administração.

“Ninguém derruba quem faz o bem e nós estamos fazendo o bem”, declarou o secretário durante cerimônia realizada no Palácio Iguaçu, na qual o governador Beto Richa liberou R$ 35 milhões para ações de saúde em 206 municípios. Além disso, Richa assinou a nomeação de 585 novos servidores para a Secretaria da Saúde, incluindo médicos e técnicos.

O governador afirmou que muitos dos ataques que tem sofrido são apenas de viés político e que há setores que se negam a reconhecer os avanços dos Paraná nos últimos seis anos. “Convivo bem com a oposição, com o contraditório. Só não aceito sacanagens”, afirmou.

Rossoni disse que o governo tem recursos reservados para fazer parcerias com os municípios em diversas áreas, com verbas a fundo perdido e financiamentos para obras urbanas. Ele reforçou que a distribuição de verbas para investimentos é feita de forma democrática, atendendo o bem comum.

“Queremos investir o mais rápido possível nas cidades”, afirmou. Ele alertou que é preciso agilidade das prefeituras para encaminhar bons projetos ao Estado e que é fundamental a participação na decisão dos investimentos. “Quem deve decidir e fiscalizar onde investir o dinheiro dos impostos é o povo”, disse, completando que isso garante transparência na gestão.

