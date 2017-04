UEL vai receber R$ 1,2 mi para recuperação do asfalto

O trabalho do deputado estadual Cobra Repórter junto ao governo do Estado garantiu a liberação de R$ 1.200.000,00 para a recuperação do asfalto no campus da Universidade Estadual de Londrina. A informação foi repassada ao deputado pelo secretário estadual de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia (SETI), João Carlos Gomes.

No último dia 15 de março, o deputado estadual Cobra Repórter e o prefeito do campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Dari de Oliveira Toginho Filho, estiveram com o secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, para tratar desse assunto e Rossoni já havia indicado que o melhor meio para a liberação do recurso seria pela SETI.

De acordo com o prefeito, alguns trechos precisam de intervenção mais urgente, como os 20 mil metros quadrados de pavimentação entre a Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) e o Centro de Ciências Biológicas (CCB). Outros locais que necessitam de melhorias são as vias de acesso aos Postos de Atendimento Bancários, até a rotatória próxima ao Restaurante Universitário.

Cobra Repórter destacou que em agosto do ano passado havia recebido o pedido de apoio do prefeito do campus e dos diretores do Sindicato dos Servidores da UEL para obter os recursos para a recuperação da malha asfáltica do campus. “Trabalhando junto ao governo do Estado e agora a UEL vai receber os recursos para fazer a melhoria na amalha asfáltica, beneficiando as cerca de 25 mil pessoas que circulam diariamente pelo, entre alunos, professores e funcionários”, destacou.

Meire Bicudo/Asimp