Casa da Mulher oferece oficinas com diferentes temas

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), por meio da Casa da Mulher, irá realizar três atividades com diferentes abordagens e temas a partir da próxima segunda-feira (10). Para todos os encontros as inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas pelo telefone 3378-0111. As vagas são limitadas. A Casa da Mulher fica na Avenida Máximo Peres Garcia, 340, esquina com a Avenida São João, na região leste.

A palestra “Autoestima Feminina” irá ocorrer hoje, às 14 horas. Será ministrada pela psicóloga Érica Cristina Pereira, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). No dia 13 de abril, o espaço oferece a oficina de Modelagem de Roupa Pet (básico), com início às 14 horas. A artesã Cristiane Mendes irá conduzir a aula, pela qual os alunos vão aprender a produzir moldes de roupa para animais domésticos como cachorro e gato. Os materiais necessários para as aulas são fornecidos pela Casa da Mulher.

A partir do dia 19 de abril, às 14 horas, terá início a oficina de Patch Apliqué, ministrada pela artesã Rosemary Oldenberger. Serão dadas orientações sobre a produção de trabalhos manuais com a técnica do Patch Apliqué, que consiste em colagem com retalhos de algodão aplicados em tecido.

As oficinas na Casa da Mulher são destinadas, prioritariamente, a mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo é que as participantes conquistem uma fonte alternativa de renda.

