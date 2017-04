Prefeito recebe o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, recebeu em seu gabinete, na tarde de ontem, na última quinta-feira (6), o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. Durante a visita, que contou com a participação do presidente da Sercomtel, Luiz Carlos Adati, foram discutidos os desafios que a administração pública enfrenta, em especial na área econômica.

Marcelo destacou que, para superar as adversidades e corrigir algumas distorções que a atual administração identificou, é necessário dialogar com toda sociedade. “O deputado Romanelli, que nasceu aqui em Londrina, foi e continua sendo um grande companheiro da cidade. É muito importante que a cidade de Londrina tenha essa parceria com o governo estadual, e também com o deputado, representante do governo na assembleia legislativa”, afirmou.

O prefeito ressaltou ainda a necessidade de o Município manter um canal de diálogo e comunicação no governo estadual e também no federal. “Isso é importantíssimo, porque, nesse momento de dificuldades que enfrentamos, é fundamental que o Município busque recursos em outras esferas governamentais, seja com o governo federal ou estadual”, citou.

Segundo Romanelli, a visita foi também uma oportunidade de manifestar ao prefeito de Londrina seu apoio às ações e iniciativas que estão sendo implementadas na cidade. “Os municípios precisam se adequar à realidade orçamentária e financeira. Creio que as ações que o prefeito Marcelo está adotando são muito importantes, e ele está no rumo certo, pois a cidade precisa readquirir sua capacidade de investimento, ao mesmo tempo em que oferece serviços públicos de qualidade e atende as demandas da população”, frisou.

