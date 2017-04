Ceasa de Londrina abre na Sexta-feira Santa

As unidades da Ceasa localizadas em Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu não funcionam na Sexta-feira Santa (14). Somente a Ceasa de Londrina abre nesta data, das 3h às 9h. No sábado (15), todos os mercados atacadistas da Ceasa no Estado funcionam em horário normal.



“Fizemos reuniões com as respectivas associações de permissionários, dos produtores, e também com os atacadistas que optaram por abrir o mercado no dia 14 de abril. Estamos também reavaliando outras datas consideradas feriados para o funcionamento da unidade”, diz Marcos Augusto Pereira, gerente da Ceasa Londrina.



A data é feriado nacional, denominada Sexta-feira Santa. Também chamada pela Igreja Católica de Sexta-Feira da Paixão, antecede o domingo de Páscoa, quando os cristãos relembram a morte de Jesus Cristo na cruz.



Confira os horários de funcionamento de casa unidade, incluindo os mercados e do Banco de Alimentos.



CEASA CURITIBA



Boxes: de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 17h; Mercado do Produtor: de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 12h. Sábados: das 4h30 às 12h.



14/04, sexta-feira: mercado fechado.



1504, sábado: mercado aberto das 4h30 às 12h.



Endereço: BR-116, km 111, nº 22.881 - bairro Tatuquara



Tel. (41) 3341-8300 e 3348-6690



CEASA LONDRINA



Segundas, quartas e sextas-feiras, das 5h15 às 10h15, e das 13h30 às 16h.



Terças, quintas-feiras e sábados, das 5h15 às 10h15.



14/04, sexta-feira: mercado aberto, das 3h às 9h.



15/04, sábado: mercado aberto das 5h15 às 10h15.



Endereço: Av. Brasília 10.000, Gleba Ribeirão Lindoia



Tel. (043) 3325-4713 e 3325-4404

AEN