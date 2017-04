Em Paranaguá, Tubarão sai na frente na busca pela Semifinal do PR-2017

A equipe principal do Londrina Esporte Clube deu um importante passo para seguir para a próxima fase do Campeonato Paranaense. Na tarde deste domingo (9), o Tubarão venceu o Rio Branco, em Paranaguá, e largou em vantagem nas Quartas de Final da competição. O atacante Paulo Rangel marcou o gol do jogo no Estádio Nelson Medrado Dias (Estradinha), aos 3 minutos do segundo tempo.

A jogada surgiu após uma bela jogada. Ela começou com Ayrton em velocidade pela esquerda. Após o cruzamento, o volante França tentou de primeira. A bola parou nos pés de Yayá, que recebeu e tocou para Celsinho. O camisa 21 então fez a tabela com Robinho, que o deixou na cara do gol. Aí foi só tocar para Paulo Rangel, que estava livre para marcar o quarto tento dele com a camisa alviceleste, que o torna agora artilheiro isolado do time na temporada.

Com o resultado, a equipe londrinense volta para casa com a vantagem do empate na partida de volta. Não há critério de gol qualificado. Derrota por um gol de diferença leva a disputa da vaga para os pênaltis. O segundo duelo está previsto para as 20h desta quarta-feira (12), no Estádio do Café. Sócio Tubarão tem entrada garantida para ver o jogo.

O vencedor das Quartas de Final entre Londrina e Rio Branco enfrenta na próxima fase o Atlético Paranaense, que na noite deste domingo eliminou o Paraná Clube (1 a 0 e 0 a 0). As semifinais estão previstas para os dias 16 e 23 deste mês.

ASCOM/LEC