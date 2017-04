UEL abre inscrições para vagas remanescentes

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) abriu nesta sexta-feira, dia 7, inscrições para vagas remanescentes do processo seletivo Vestibular 2017 e do Sistema de Seleção Unificada (SISU), mediante aproveitamento do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2016). São ofertadas 106 vagas em 10 cursos (contando turnos e habilitações), das quais 66 são remanescentes do Vestibular e 40 do SISU. O Edital 10/2017, das vagas remanescestes, está disponível no site www.cops.uel.br/v2/Selecao/DetalharSelecao/Selecao/216.

O período de inscrições termina no dia 11 de abril, às 12 horas. Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site da COPS, www.cops.uel.br, com pagamento da taxa de R$ 50,00. A inscrição deverá ser feita apenas para um único curso, turno e habilitação. No caso de múltiplas inscrições, será considerada a última efetivada pelo sistema.

Conforme o Edital, as vagas são para os cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Econômicas (matutino), Ciências Sociais (matutino), Letras Espanhol (noturno e vespertino), Letras Francês, Letras Português (noturno e vespertino), Matemática Bacharelado, Química Licenciatura e Secretariado Executivo. No Anexo I do Edital está a quantidade de vagas remanescentes para cada curso.

Seleção - O candidato deve, obrigatoriamente, ter realizado o ENEM 2016, e atingido a nota mínima de 400 pontos, da média aritmética das cinco provas, sem ter zerado em nenhum delas. A seleção será feita conforme a nota do candidato.

O resultado da seleção para as vagas remanescentes, bem como as informações referentes à matrícula, serão publicados em edital específico até às 17 horas do dia 19 de abril. Mais informações no site www.cops.uel.br.

Agência UEL