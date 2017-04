SRP comemora sucesso da ExpoLondrina 2017

Após 11 dias de ExpoLondrina, a Sociedade Rural do Paraná comemora o sucesso do evento. O balanço geral da feira só deve sair em algumas semanas, mas os dados preliminares indicam que as metas estabelecidas inicialmente serão atingidas.

Na abertura do evento, o presidente da SRP, Afranio Brandão, afirmava que alcançar os mesmos resultados do ano passado já seria uma excelente notícia. Em 2016, foram cerca de 500 mil visitantes e pouco mais de R$ 400 milhões de comercialização global. “Pelo que estamos acompanhando, alcançaremos esses números”, disse Brandão.

Ele ressaltou a grande participação do público – só no sábado foram cerca de 50 mil visitantes e neste domingo o parque ficou ainda mais movimentado. “Nós preparamos esse evento e a população retribui embelezando o Parque com sua presença”.

Braço tecnológico

Brandão também enalteceu a força que a ExpoLondrina vem ganhando no setor tecnológico, com a realização do II Hackathon Smart Agro e este ano, pela primeira vez, a destinação de um Pavilhão de cerca de dois mil metros para as empresas da área de tecnologia e inovação.

“A tecnologia está chegando, cada vez mais, ao homem do campo e a ExpoLondrina acompanha essa tendência, trazendo para dentro de sua programação as novidades neste segmento”, comenta. Além de todos os eventos técnicos que, praticamente, abordaram a cadeia do agronegócio, Brandão também ressaltou a realização do Fórum do Agronegócio, que teve como tema “O Desafio de Alimentar o Mundo” e reuniu, na ExpoLondrina, nomes importantes de vários segmentos apresentando e discutindo as tecnologias e avanços que colocam o Brasil como grande produtor de alimentos do mundo. A Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina nos últimos anos vem aumentando o número e a qualidade dos eventos técnicos.

A exposição já é vista como um foco de fomento, discussões técnico-científicas, troca de informações no mundo agro.

ASCOM/EXPO