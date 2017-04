Recadastramento biométrico em Ibiporã começa em 29 de maio

Representantes da Prefeitura Municipal de Ibiporã e da Câmara Municipal de Vereadores participaram na manhã de quinta-feira (05) de uma reunião com o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), sobre o recadastramento biométrico (identificação por meio da impressão digital) dos eleitores ibiporaenses, que será realizado de 29 de maio a 10 de novembro.

Durante o encontro, na Prefeitura, que reuniu diversas autoridades, foram discutidas estratégias de divulgação para informar os eleitores de Ibiporã e Jataizinho sobre a importância do recadastramento. As eleições de 2018 serão realizadas integralmente com a utilização de identificação biométrica. E quem não fizer o recadastramento, não poderá votar.

Todos os presentes à reunião garantiram apoio ao trabalho do TRE e a Prefeitura vai colocar à disposição da Justiça Eleitoral servidores, estagiários e também infraestrutura para atender a demanda de eleitores. "A reunião foi muito profícua, pois todos os poderes mostraram-se solícitos em colaborar com o Projeto Biometria 2017/2018", avaliou o presidente do TRE/PR.

"Os servidores do cartório eleitoral estão bem ambientados com os procedimentos administrativos e técnicos da biometria. O TRE possui um cronograma definido de ações para que o processo transcorra normalmente. O apoio dos Poderes Executivo e Legislativo é fundamental para o sucesso do projeto", acrescentou o juiz da 80ª Zona Eleitoral, João Henrique Coelho Ortolano.

Segundo o presidente do TRE, nesta etapa, mais 160 municípios serão integrados ao processo de recadastramento biométrico. Eles se somarão aos 70 que já realizam eleições com essa tecnologia. No dia da votação, após a prévia apresentação dos documentos, a identidade do eleitor será confirmada por meio da sua impressão digital. Se o mesário tiver dúvidas com relação ao eleitor, ou se a sua digital não for reconhecida, ele terá à sua disposição a folha de votação com as fotos de todos os eleitores daquela seção, a qual poderá recorrer para a confirmação da identidade.

Além do presidente do TRE-PR e do juiz eleitoral, participaram da reunião o secretário de Administração, Marcos Antonio Martire, o chefe de gabinete, Antonio Antonholi, o procurador do Município de Ibiporã Jordan Rogatte de Moura, o técnico judiciário Leandro José de Souza, a chefe de cartório Ana Carolina Gonçalves F Diehz, a coordenadora de planejamento estratégico do TER, Solange Maria Vieira, o assessor de comunicação social do TER, Marden Machado, o assessor jurídico da presidência da Câmara Municipal de Jataizinho, José Augusto Ribas Vedan, o prefeito de Jataizinho, Dirceu Urbano, o presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, Maurilio Martielho, e o presidente da Câmara Municipal de Ibiporã, Roberval dos Santos.

