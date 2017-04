Prefeitura propõe convênio com Detran para sinalização viária

A Prefeitura de Cambé propôs uma parceria com o Detran para o ampliar e melhorar a sinalização do trânsito na cidade. A proposta foi feita durante uma reunião com o Diretor Geral do DETRAN-PR, Marcos Traad, no prédio da Prefeitura. De acordo com o prefeito José do Carmo Garcia, o objetivo é firmar um convênio com o órgão estadual e criar uma estrutura que possibilite a implantação do estacionamento público rotativo em Cambé. "Esse é o primeiro passo para resolver essa questão. A sinalização das vagas é parte crucial, mas também bastante onerosa para implantação do estacionamento rotativo. Com o suporte do Detran vamos conseguir desenvolver e executar esse projeto", declarou José do Carmo. A reunião contou com a presença de representantes do comércio da cidade, além de vereadores e secretários da Prefeitura.

Durante a reunião, José do Carmo também salientou que o estacionamento rotativo é uma necessidade e uma das maiores demandas da população. "A implantação do estacionamento é essencial para a cidade como um todo, porque vai fomentar o comércio e melhorar a convivência entre pedestres e motoristas. Por esse motivo, vamos implantar do modo mais democrático possível, ouvindo as lideranças, as organizações comerciais e principalmente o comerciário por que é ele que tem o contato direto com o cliente e sabe de suas necessidades", prometeu o prefeito.

Após a reunião, o Diretor do Detran e o prefeito, acompanhados do deputado estadual Tiago Amaral, visitaram as obras da futura sede da CIRETRAN de Cambé. A obra conta com investimentos do Governo do Estado e da Prefeitura de Cambé que doou o terreno para a sede. A previsão é de que a construção seja concluída em março de 2018.

ASCOM/PMC