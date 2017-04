Rolândia - Hospital São Rafael é liberado pelo CRM

Em visita técnica realizada pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-PR), o Hospital São Rafael de Rolândia teve a interdição ética cancelada e, com isso, a possibilidade de fechar o hospital foi sepultada. Aliás, de acordo com a Direção do Hospital São Rafael, desde que a Intervenção Municipal assumiu a gestão da unidade, paulatinamente os problemas foram reduzidos e muitos totalmente resolvidos. Com a liberação do CRM, o Hospital ganha ainda mais fôlego para continuar prestando o atendimento a população.

A comitiva do CRM-PR é formada por Dr. Luiz Ernesto Pujol, presidente; Dr. Carlos Roberto Goytacaz Rocha, gestor do Departamento de Fiscalização; Martim Palma, advogado do CRM-PR; e Paulo Aranda, médico fiscal do CRM-PR. Ainda acompanharam a visita os diretores da unidade Nilson Giraldi, Tatiana Muller e Junior Camargo e membros representantes do Corpo Clínico. O Prefeito Doutor Francisconi parabenizou os gestores e a equipe do hospital pela conquista. “Isso foi fruto do trabalho profissional e transparente, que já reconquistou o título de filantropia e agora é até elogiado pelo CRM. Mérito de todos os Diretores, Profissionais da saúde e Servidores do Hospital que realizam um grande trabalho”, comemora.

De acordo com Nilson Giraldi, a medida valoriza o trabalho da Intervenção Municipal. “A nova gestão procura desenvolver um bom relacionamento com as instituições e assim melhorar o atendimento. Isso é o reconhecimento do bom trabalho e de uma gestão eficaz atingindo os objetivos propostos pelos órgãos de fiscalização”, celebra. Para Tatiana Muller, o reflexo a população já percebe, com a melhora no atendimento e com maior oferta de serviços e remédios. “O Presidente do CRM fez questão de elogiar para o Prefeito a meta alcançada e a liberação da interdição. Melhoramos muito, mas reconhecemos que ainda vamos melhorar para cada vez mais prestar um serviço de qualidade”, reforça.

ASCOM/PMR