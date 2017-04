Assaí - Alunos da Escola Pe. França visitam o Aero Club de Londrina

Na última sexta-feira (07/04) os alunos da Escola Padre França Wolkers do Distrito do Pau d’Alho do Sul estiveram visitando o Aero Clube de Londrina.

Esta visita pedagógica é integrante do projeto Portas Abertas do Aero Club de Londrina. Na ocasião a escola foi carinhosamente recebida pela equipe da instituição de ensino aeronáutico.

Na ocasião os alunos e professores fizeram uma apresentação teatral acerca da temática "aviação" além da receptividade dos funcionários do Aero Clube estavam também presentes a equipe de reportagem da Rede Massa.

“Foi uma oportunidade única para nossos alunos! Conversaram com instrutores de voo e com as comissárias de bordo, engrandecendo ainda mais o nosso projeto em desenvolvimento Voar na imaginação... Mas com pé na educação “, comenta a diretora Vera Miranda.

ASCOM/PMA