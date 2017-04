Atleta de Londrina é vice-campeã nacional no lançamento do dardo

Um dos destaques da equipe Londrina/Caixa/IPEC de atletismo neste início de temporada, a lançadora Shayara Cristina Ribeiro, de 18 anos, conquistou mais um importante resultado neste domingo. A londrinense sagrou-se vice-campeã nacional no lançamento do dardo no Campeonato Brasileiro Sub-20, disputado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Para alcançar tal feito, a atleta precisou chegar a melhor marca pessoal de sua carreira, lançando o dardo a 45 metros e 67 centímetros. Ela ficou atrás apenas da mato-grossense Fabielle Ferreira, que ganhou o ouro com a marca de 50m27cm. Shayara, que já era a segunda colocada no ranking nacional, conseguiu manter-se na posição.

“Ela estava bastante confiante durante a prova e o resultado veio. É a sua melhor marca pessoal, o que mostra que o trabalho está no caminho certo e que ainda temos muito a evoluir”, analisou a técnica Silvana Vieira, chefe da delegação londrinense em São Bernardo do Campo. “Gostei muito da prova dela, fez dois lançamentos acima de 45 metros. Precisamos acertar uns detalhes. Agora é treinar e para ir bem em competições futuras”, complementou.

O resultado deste final de semana deixa atleta e treinadora confiantes de que podem alcançar o índice para a disputa do Campeonato Pan Americano, que é de 47m31cm. Shayara terá até o dia 9 de julho para tentar alcançar tal marca em um torneio oficial.

Shayara ainda pode conquistar uma vaga para representar a seleção brasileira no Sul-Americano da categoria, mas para isso terá que estar entre as três melhores do ranking sul-americano até a data da competição, marcada para os dias 6 e 7 de maio, na Bolívia.

A competição também foi positiva para Rebeca Benigna Fernandes, que conseguiu melhorar seu tempo – terminou a prova em 59min40s06 - e foi a sexta colocada nos 10 mil metros da marcha atlética. No lançamento do disco, Mariana Delfino Dias foi a sétima colocada.

O Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20 reuniu mais de 750 atletas de 122 clubes, de 21 Estados e do Distrito Federal.

ASCOM/AtletismoLondrina