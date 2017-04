Cultura comemora um ano do restauro da Antiga Casa da Criança

A Secretaria Municipal de Cultura está comemorando, neste mês de abril, um ano de restauro da antiga Casa da Criança, espaço público de grande importância histórica e valor arquitetônico, localizado na Praça 1º de Maio, em frente à Concha Acústica.

Desde a sua reforma o prédio voltou a ser a sede administrativa da Secretaria Municipal de Cultura, reunindo o gabinete e as diretorias de Incentivo à Cultura, Ação Cultural e Patrimônio Artístico e Histórico-cultural. Além disto, passou a oferecer novos espaços para a realização de atividades culturais no Auditório Vilanova Artigas, Solário Carlos Cascaldi e Praças internas. O prédio também abriga a Biblioteca Infantil.

O secretário municipal de Cultura, Caio Julio Cesaro, lembrou que em dezembro de 2016 o prédio foi registrado no Livro do Tombo Municipal, importante para a preservação do patrimônio. “Foi o primeiro tombamento de prédio municipal com base na Lei Municipal 11.188/11. O bem representa um marco na arquitetura modernista da cidade”, destacou.

Com este registro, toda manutenção tem que seguir o projeto e o padrão de acabamentos originais. O prédio não pode ser demolido ou descaracterizado e qualquer outra modificação ou reforma, que nele se deseje realizar, precisa preceder ao órgão de Patrimônio Histórico e Cultural Municipal.

Visitas mediadas - Como um marco de recuperação da obra dos renomados arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, o prédio é objeto de interesse de arquitetos, estudantes, pesquisadores, entre outras pessoas. Por isso, a Secretaria Municipal de Cultura possibilita que sejam feitas visitas mediadas ao local, oportunizando que o público conheça o espaço e suas peculiaridades.

Segundo dados secretaria, neste primeiro ano 610 pessoas foram atendidas em visitas mediadas. Para agendar uma visita é necessário entrar em contato com a Diretoria de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural pelos telefones (43) 3371-6608 ou 3371-6618.

Valor histórico – O prédio da Cultura representa um marco social na história de Londrina. Idealizado pelos renomados arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos Castaldi em 1950, o prédio foi construído durante o governo do prefeito Hugo Cabral para abrigar a Casa da Criança, que foi a primeira creche do Município. O local também já foi utilizado como Biblioteca Municipal de Londrina na década de 1970.

