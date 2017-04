Região Sul recebe mutirão “Movimenta Londrina”

Na quarta-feira (12) e quinta-feira (13), a Prefeitura de Londrina realizará o mutirão “Movimenta Londrina” na região sul da cidade, mais especificamente nos bairros Parque Ouro Branco, Parque das Indústrias, nos Jardins Novo Perobal, Franciscato, Itapoã, Santa Joana, Jatobá, São Marcos e São Lourenço. O ponto de encontro será na Praça da Avenida Guilherme de Almeida esquina com a Rua Ida Tamarozzi Petrucci.

A partir das 9h, os profissionais de várias secretarias municipais e órgãos estaduais vão executar diversos serviços, como capina e roçagem, poda de árvores, plantio e doação de mudas, limpeza de bueiros entupidos, manutenção da rede elétrica, reforço de sinalização, atividades esportivas e de lazer para a população, recape asfáltico, entre outros.

Nesta edição, os servidores da Secretaria Municipal de Defesa Social farão palestra, às 9 horas, na Escola Municipal Mabio Gonçalves Palhano, na Rua Verônica, 19, no Ouro Branco. Às 16 horas, será na Escola Municipal Osvaldo Cruz, na Rua Leônidas Rezende Dutra, 10, no Jardim Santa Joana.

Os bairros que receberão os trabalhos foram escolhidos por serem áreas que necessitam de mais atenção do poder público. A intenção é levar os serviços para perto da população, dando mais qualidade de vida aos moradores. A Prefeitura realizará os trabalhos em todas as regiões da cidade.

Esta é a 4ª edição do mutirão, que, até então, vinha sendo realizado semanalmente e, a partir de agora, será quinzenal. A ação é realizada com a parceria entre as secretarias municipais de Defesa Social, do Ambiente, Obras e Pavimentação, Ouvidoria-Geral do Município, Sercomtel Iluminação, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD), e órgãos estaduais como a Copel, Sanepar e 5º Batalhão da Polícia Militar.

