Curso capacita 20 trabalhadores para atuarem como garçons

Em busca da reinserção no mercado do trabalho, 20 trabalhadores tiveram no último final de semana uma boa oportunidade de expandir o horizonte de oportunidades. Eles fizeram o curso oferecido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e estão capacitados a atuar como garçons. O curso foi realizado no prédio da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) com turmas na sexta-feira e no sábado.

De acordo com o gerente de Qualificação da SMTER, Carlos Ribas, as parcerias são uma forma de ofertar ao trabalhador novas chances profissionais. “Faz parte das atribuições da Secretaria buscar alternativas para capacitar o trabalhador. Temos a visão de que é a partir da qualificação que o trabalhador conquista um diferencial nesse mercado de trabalho tão concorrido, seja no campo profissional ou no acadêmico. E parcerias como essa com a Abrasel são fundamentais nesse sentido”, afirmou o gerente.

Ribas explicou que a tendência é que mais cursos sejam viabilizados. “Estamos em conversas com diversas entidades para que a Secretaria do Trabalho seja essa ponte entre os trabalhadores e os cursos de formação oferecidos na cidade. Os eventos que a SMTER apoia são sempre gratuitos e não fazem distinção de perfil entre os participantes na hora da inscrição. Sempre que tivermos esses cursos daremos grande publicidade para que o trabalhador tenha acesso a eles.”

N.com