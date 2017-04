Inscrições para o Programa Conecta Biblioteca até dia 20

Bibliotecas públicas em municípios de até 250 mil habitantes e Distrito Federal, que tenham no mínimo três computadores disponíveis para o público com conexão à Internet banda larga, podem se inscrever no programa Conecta Biblioteca até o dia 20 de abril.

Realização da ONG Recode e da Caravan Studios, o programa lançou um edital para seleção de 92 bibliotecas públicas no Brasil que participarão de treinamentos durante dois anos sobre pesquisa da comunidade, gestão participativa, estratégias de comunicação e captação de recursos. O objetivo é incentivar o impacto social das bibliotecas públicas, principalmente entre o público jovem.

Patrocinada pela Fundação Bill & Melinda Gates, a iniciativa visa aumentar em 60% o número de novos visitantes dessas bibliotecas ao final do programa, sendo pelo menos 1/3 representado por jovens entre 14 e 29 anos. Mais informações no site www.recode.org.br/conectabiblioteca.