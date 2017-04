Prefeitura informa o que abre e fecha na Sexta-feira Santa(14)

A Prefeitura de Londrina informa o funcionamento dos serviços municipais, durante o feriado da Sexta-feira Santa, 14 de abril. Neste dia, não haverá atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura e de seus órgãos públicos como Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Companhia de Habitação de Londrina (Cohab) e Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD).

Educação – As escolas municipais, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos estarão fechados no feriado. As aulas voltam normalmente na segunda-feira (17).

Cultura - A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza (Av. Rio de Janeiro, 413) não abre durante o feriado, realizando seu atendimento normal na segunda-feira (17), das 10 às 17h50.

O mesmo acontece com o Museu de Arte de Londrina, que fechará na Sexta-feira da Paixão. O Museu funciona de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas, na Rua Sergipe, 640.

Saúde – No feriado estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde 12 horas, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a Policlínica. As Unidades Básicas de Saúde de 16 horas (Maria Cecília e União da Vitória) funcionarão das 7 às 23 horas.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas (Maria Angélica Castoldo e do Jardim Sabará) abrirão normalmente, assim como o Pronto Atendimento psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate).

CMTU

Transporte coletivo: Os ônibus do transporte coletivo circularão com a tabela de horário de domingo. A linha 429 - Jardim Paulista, que passa pelo Centro Social Urbano (CSU) da Vila Portuguesa, terá coletivos extras, liberados conforme a demanda, para atender aos usuários que forem assistir ao espetáculo da Paixão de Cristo no local.

Trânsito: Os agentes municipais trabalharão na fiscalização do trânsito em escala reduzida. Em casos de urgência e emergência, a população pode acionar a Guarda Municipal (GM), no telefone 153. No sábado (15), o atendimento dos fiscais será normal.

Feiras: As Feiras Livres e Feira da Lua terão funcionamento normal, com presença facultativa dos comerciantes.



Limpeza Urbana

Coleta do lixo domiciliar - (rejeito e orgânico) será feita normalmente.

Coleta do lixo reciclável – A coleta do lixo reciclável será facultativa, cabendo a cada cooperativa a decisão de recolher o lixo no feriado de sexta-feira (14). Os moradores que quiserem saber se a cooperativa responsável pelo atendimento na região em que residem vai funcionar, devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) da CMTU, pelo telefone 3379-7900 ou pelo email sac.cmtu@gmail.com.

PEVs - Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela fecham no feriado. No sábado (15), o funcionamento será das 8 às 12 horas. O atendimento volta ao normal na segunda-feira (17), das 8 às 17 horas.

Demais atividades - As atividades de limpeza urbana, como corte do mato, varrição de vias e recolhimento de entulho, serão suspensas na sexta-feira (14) e retomadas no sábado (15).

Terminal Rodoviário de Londrina (TRL): A rodoviária terá o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.

