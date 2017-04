Canção Nova tem programação especial para Semana Santa

Monsenhor Jonas Abib presidirá a “Celebração da Paixão de Cristo” na sexta, às 15h

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), divulgou a programação religiosa do Acampamento “Semana Santa”, que tem início na quarta-feira (12/04) com a Procissão do Encontro (das imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores) e o Sermão das Sete Palavras, às 18h, no Santuário do Pai das Misericórdias.

Na quinta-feira (13), o dia segue com pregações, cânticos e oração. A partir das 20h30, os fiéis participarão da Missa da Ceia do Senhor, com a cerimônia do Lava-Pés, revivendo o gesto humilde de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. A celebração será presidida pelo padre Bruno Costa, responsável pela administração do Santuário do Pai das Misericórdias.

O fundador da comunidade, monsenhor Jonas Abib, presidirá a celebração da Paixão de Cristo, na sexta-feira (14/04), às 15h, no Santuário do Pai das Misericórdias. É o único dia do ano que não há missa.

A Via-Sacra, com a meditação das 14 estações da Paixão de Cristo, será às 21h, também no Santuário. Em referência ao Ano Mariano, as orações falarão do sofrimento de Nossa Senhora. Participação da cofundadora da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago, do cantor Eugênio Jorge e do Coral Canção Nova.

O tradicional rito litúrgico do sábado (15/04), a Vigília Pascal, acontecerá no Centro de Evangelização, às 21h. Na madrugada de domingo, às 4h30, os fiéis participam da Missa da Ressurreição.

No Domingo de Páscoa, os horários de missa no Santuário do Pai das Misericórdias serão: às 7h, 9h, 12h, 15h e 18h. A expectativa de peregrinos para os cinco dias de evento é de 15 mil.

Programação completa: eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-semana-santa-5