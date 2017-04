Em alta madrugada, numa noite fria da Palestina, três mulheres caminhavam pelas ruas desertas de Jerusalém. A escuridão dificultava a sua caminhada, mas elas estavam destinadas a cumprir a missão para ungir o corpo de Jesus.

Ao longe, já se podiam ver os raios da aurora que despontava no horizonte; o firmamento dava um tom diferenciado àquela manhã; os galos repicavam seus cânticos com mais vigor e as estrelas cintilavam com mais intensidade. A natureza, diferenciada, naquela alvorada sombria, anunciava o despontar do dia mais importante da história. As mulheres caminhavam apressadas; em suas mãos levavam perfumes especiais para a unção do corpo do Mestre. Mutuamente elas se questionavam: “ Quem removerá a pedra da porta do sepulcro”? Essa dúvida não lhes parecia empecilho, nem a escuridão e nem mesmo os pedriscos pontiagudos que lhes castigavam os pés. Apressadamente, seguiam no sentido do sepulcro.

Dúvidas, temores e perplexidade envolveram os primeiros seguidores de Cristo, naqueles últimos dias. Jerusalém estava confusa; as autoridades, indecisas; e o povo, sem direcionamento. Os discípulos esperavam que fosse Jesus que iria remir Israel. (Luc. 24:21) Agora, entretanto, Jesus está morto. Até mesmo os primeiros seguidores de Cristo, ainda não tinham compreendido a verdadeira missão do Mestre. No pensamento deles, Jesus possuía todas as condições para expulsar os invasores romanos e se estabelecer como novo Rei em Jerusalém. Na eminencia de uma reforma das leis judaicas, não interessante os sacerdotes, então, passaram influenciar o povo a pedindo a crucificação de Jesus.

Quando as mulheres enxergaram a pedra removida e ouviram anjos que lhes perguntavam: “Buscam vivo entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou”. Elas correram entusiasmadas, levando a boa nova aos discípulos, dizendo: “ O túmulo está vazio; Jesus ressuscitou; Ele está vivo! Depois disso, ainda pela manhã, Jesus apareceu a dois discípulos no caminho de Emaús. Naquela tarde, muitos se reuniam a portas fechadas, com medo dos líderes judaicos, quando, de repente, Jesus apareceu entre eles, mostrou-lhes os sinais em suas mãos e seus pés. Houve uma contagiante alegria entre todos. Depois de cumprimentá-los, Jesus soprou sobre eles, dizendo: “Recebei o Espirito Santo”. Nesse encontro, perceberam a divindade do Filho de Deus; lembraram o que ele havia dito a Pilatos: “Meu reino não é desse mundo; se o meu reino fosse deste mundo, lutaria por ele”. (João, 18:36

Jesus já havia dito às irmãs de Lázaro: “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá” (João, 11:25) Prometeu tirar-nos do pó do sepulcro. (João, 5:28 e 29) A ressureição é nossa grande esperança, a única maneira para reviver depois de morto. Que nessa data tão gloriosa para o cristianismo, rogamos para que os leitores possam entender o chamado de Jesus para o novo nascimento. (João, 3:3) Esse comportamento novo pode lhes abrir as portas do Céu. É tempo de reconciliação com o Filho e Deus. Ele mesmo disse: “Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não por mim. ” (João, 14:6)

Nelson Araújo de Oliveira – Autor do Livro Redimensionando Conceitos – Jardim Sabará - Londrina - Paraná