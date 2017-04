Inscrições para vagas remanescentes da UEL terminam hoje

Encerram hoje (11) as inscrições para vagas remanescentes do processo seletivo Vestibular 2017 da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). São ofertadas 106 vagas em 10 cursos - contando turnos e habilitações - das quais 66 são remanescentes do vestibular e 40 do Sisu.



Os Interessados podem se inscrever até esta terça, às 12 horas, no site www.cops.uel.br, com pagamento da taxa de R$ 50,00. A inscrição deve ser feita para um único curso.



As vagas remanescentes são direcionadas a candidatos que fizeram o Enem 2016, com nota mínima de 400 pontos. O resultado da seleção será publicado em 19 de abril.

AEN