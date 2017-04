Cônsul Argentino é recebido por diretores da SRP na ExpoLondrina

O presidente Afranio Brandão, diretor-financeiro, Moacir Sgarioni e a diretora de relações internacionais da SRP, Luly Barbero, receberam no sábado, dia 8 de abril, o Cônsul da República Argentina, em Curitiba, Pedro Ezequiel Marotta.

Marotta, que assumiu o consulado em julho de 2016, visitou a exposição pela primeira vez. Segundo ele, na próxima ExpoLondrina, provavelmente, a Argentina terá um estande.

“Temos grandes empresas do agro na região como a D. Marco, no segmento de sementes, com um faturamento de 1,5 bilhões de reais ano”, exemplificou o cônsul. Pedro Ezequiel Marotta disse ainda que, para a Argentina, o Paraná é mais importante que a Itália e a França juntos e que a Argentina é a 2ª na linha de negócios para o Paraná.

Marotta encerrou dizendo que a Argentina, pela província de Misiones, e o Paraná compartilham de um bem: as Cataratas do Iguaçu, símbolo de união e cooperação.

