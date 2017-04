Abertas inscrições para Prova Pedestre Adriana de Souza

Estão abertas as inscrições para a 17ª Prova Pedestre Adriana de Souza. A tradicional corrida de rua promovida pela Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serla), será realizada no dia 1º de Maio, feriado do Dia do Trabalhador. As inscrições podem ser realizadas somente pelo site https://www.sympla.com.br/17-prova-pedestre-adriana-de-souza__133399, até 23h59min do dia 24 de abril.

A taxa de inscrição é de R$20,00. Maiores de 60 anos pagam meia. As inscrições serão gratuitas para os moradores de Ibiporã, mediante comprovação de endereço ou naturalidade, e crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos, que competirão na "17ª Adrianinha". As inscrições são limitadas a 1.500 pessoas.

O kit do atleta, contendo um chip de cronometragem e o número de peito, deverá ser retirado na Secretaria de Esportes, (Rua João Barreto 505, Jardim Pérola), pelos participantes de Ibiporã e também por aqueles que moram até 50 km da cidade, nos dias 28 e 29 de abril, das 08h30 às 17h. Os competidores que residem além desses 50 km poderão retirar o kit no dia da prova. Para retirar o kit é necessário apresentar um documento oficial com foto (onde conste a data de nascimento). A retirada do kit poderá ser feita por terceiros mediante a apresentação de documento oficial com foto, original ou fotocópia, do participante inscrito e comprovante de pagamento original.

A prova será dividida em categorias e todas as largadas serão na Avenida dos Estudantes, em frente à Câmara Municipal. A primeira prova será a "17ª Adrianinha", com largada às 8 horas para a Categoria Sub 10 (500 metros), 8h15 para a Sub 13 (750 metros) e 8h30 a Sub 15 (1000 metros). A categoria de 5 km terá largada às 8h45, e a de 10km às 8h50. Durante a prova haverá pontos de hidratação e também o fornecimento de frutas e barras de cereais para a reposição dos nutrientes dos competidores. "Os percursos da categoria adulto foram aumentados em dois quilômetros para que os atletas possam participar do ranking oficial. Por ser tradicional e conhecida pela organização, a Prova Pedestre de Ibiporã é sempre muito procurada por atletas e não atletas de toda a região e até de fora de país. Atualmente correr está na moda e a procura por esta atividade física tem aumentado", ressalta a secretária de Esporte, Claudia Guandalini.

Nas provas de 5 e 10km haverá entrega de troféus e premiação em dinheiro para os três primeiros colocados.

O nome da prova é uma homenagem à atleta de Ibiporã, Adriana de Souza, destaque nacional das corridas de rua. Dentre os títulos conquistados estão o vice-campeonato da Corrida de São Silvestre, em 2002, o bicampeonato sulamericano de Cross Country e o tricampeonato da Copa Brasil de Cross Country, além de destaque regional no Campeonato Paranaense nos últimos anos.

A 17ª Prova Pedestre Adriana de Souza é uma realização da Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Serla, patrocínio da Caixa Econômica Federal, e apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samae, SuperSul, Muffato, Quaker, GB Adesivos, Academia Ativaforma e Vitapoint.

ASCOM/PMI