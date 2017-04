Procon de Cambé dá orientações sobre as novas regras do cartão de crédito

O Procon de Cambé alerta os usuários de cartões de crédito para as novas regras que entraram em vigor no dia 3 de abril, na utilização do financiamento do crédito rotativo. De acordo com as normas, o usuário que não pagar a fatura do cartão integralmente só poderá utilizar o financiamento do crédito rotativo por no máximo 30 dias.

De acordo com o dirigente do Procon da cidade, Willian Train Júnior, caso o consumidor pague somente o mínimo naquele mês, na próxima fatura, ou próximo ciclo, o valor restante, acrescido de juros e encargos vão compor um financiamento que obrigatoriamente deverá ser oferecido pelos bancos.

O consumidor deverá ficar atento e exigir do fornecedor informações sobre as condições deste financiamento, tais como o valor das parcelas, o número de meses e os encargos cobrados pelo mesmo. Além disso, caso o limite do consumidor não tenha sido integralmente utilizado, poderá continuar a fazer compras, que serão debitadas na próxima fatura.

"É importante que o consumidor confira atentamente as faturas do cartão de crédito, já que no vencimento ele deverá quitar as parcelas do financiamento e ainda as compras realizadas no mês. Essa sistemática pode causar um pouco de confusão até que o consumidor se adapte as novas regras ", avalia Willian Train Júnior.

O consumidor deve ficar prevenido ainda, pois se houver compras parceladas a serem debitadas em sua fatura, além das parcelas do financiamento e das compras do mês, haverá ainda a cobrança destes valores nas faturas.

Caso haja dúvidas, o consumidor pode procurar o Procon à Rua Espanha, 402, centro ou através do telefone 151 e 3174-0151.

ASCOM/PMC